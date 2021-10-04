مجلس الوزراء يقرر إنشاء جامعة صرمان للعلوم التكنولوجية

اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السابع للعام 2021، الإثنين، 27 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (359) لسنة 2021، الذي وافق بموجبه على إنشاء «جامعة صرمان للعلوم التكنولوجية» على أن «تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التعليم الفني والتقني»، وفق نص المادة الأولى من القرار.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يكون مقر جامعة صرمان للعلوم والتكنولوجيا «بكلية أم الربيع للعلوم التقنية بمدينة صرمان»، غرب البلاد.

وخصت المادة الثالثة من القرار مجلس الوزراء «بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها»، وذلك «بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني».