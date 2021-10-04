مجلس الوزراء يأذن لمؤسسة النفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات

اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (حكومة الوحدة الوطنية)

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منح الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات، في قطاع النفط والغاز.

ومنح القرار رقم 433 لسنة 2021 الإذن لمؤسسة النفط في استثمار الضرائب والإتاوات المستحقة الدفع على شركات المشاركة وعقود الامتياز في تمويل وتنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب الليبي.

كما أذن القرار في فقرته الثانية لمؤسسة النفط بتمويل تنفيذ صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط، كما نصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وأمس الأحد دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي. وخلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن المشروع ستنفذه شركة زلاف، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

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وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 و600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًّا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال سبع سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف، المهندس حسين أبوسليانة. وأوضح أن المدة المتوقعة للانتهاء من مشروع المصفاة تتراوح بين عامين وعامين ونصف العام.

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة (جنوب غرب ليبيا)، ومصنع لغاز الطهي، وفق بيان نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.