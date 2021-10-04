مطار بنينا: سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1

مطار بنينا في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت إدارة مطار بنينا الدولي الأنباء المتداولة عن سقوط صالة الركاب بمطار بنينا الدولي، وقالت «إن الخبر اليقين هو سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1 (والتي هي قيد الإنشاء)».

ووأضحت إدارة المطار، في منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الانهيار في هذا الجزء جاء أثناء أعمال صب الجزء المحدد من سقف الصالة».

وأشار المنشور إلى أن «الأضرار البشرية بسيطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص»، داعيا وسائل الإعلام إلى «عدم نشر أي أخبار عن المطار إلا بعد التأكد من مصادرها القانونية والمخولة بذلك».