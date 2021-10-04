أسعار العملات الدولية في السوق الموازية (4 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 03:07 مساء
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين، ليسجل 4.88 دينار، بعدما سجل أمس الأحد السعر نفسه.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجَّله منذ الخميس الماضي، كما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الخميس، فقد استقر عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجَّل 1.75 دينار ليبي. وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة، فقد سجل كسر الذهب (عيار 18) 196 دينارًا اليوم.

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