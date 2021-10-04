النائب الزغيد: لا يجب تعديل عدد المقاعد أو الدوائر في مجلس النواب

إبراهيم الزغيد في جلسة 4 أكتوبر 2021، (صورة من بث مباشر)

دعا عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إلى عدم إدخال أي تعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 للعام 2014، وأن يبقى على عدد المقاعد، وهو 200 مقعد، و13 دائرة برلمانية.

وعقب: «لا يجب أن نمرّر أي تعديلات على هذه الأعداد، ولا بد من قطع الطريق والرد على كل من يشكّك في مجلس النواب ويقول إننا نتعمد التعطيل»، حسب كلمته في جلسة اليوم الإثنين.

وتابع: «قانون انتخاب رئيس الدولة غير قابل للنقاش والفتح من جديد، والمزعج أن أغلب الاجتماعات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تعقد في المغرب.. نحن لسنا في حاجة إلى اجتماعات خارج الوطن».