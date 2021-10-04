الملف الليبي في مشاورات لعمامرة مع مفوض السلم الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 01:27 مساء
وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة خلال مشاورات مع مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي، 4 أكتوبر 2021. (تويتر)

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، إنه أجرى مشاورات مع مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي، حول مستجدات الأوضاع في عدة ملفات إقليمية من بينها ليبيا.

وأشار لعمامرة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه من بين الملفات محل المشاورات «مالي ومنطقتي الساحل والصحراء والقرن الأفريقي».

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وتزايدت وتيرة التحركات الجزائرية في الملف الليبي خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي كلمة خلال النقاش العام للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أكد لعمامرة، أهمية دعم مسار الحوار الوطني في ليبيا لتحقيق الاستقرار وصولا إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى إمكانية مساعدة بلاده ليبيا عن طريق التجربة الجزائرية للمصالحة الوطنية.

وشدد لعمامرة على دعم بلاده مسار الحوار الوطني بين الأطراف الليبية بهدف تحقيق السلم والأمن، ما يعود بالإيجاب أيضا على دول الجوار التي تتأثر بما يحدث في الأراضي الليبية.

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