أحوال الطقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 10:37 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، بقاء الطقس مستقر على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا بداية من مساء يوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء الأربعاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين31 و33 درجة مئوية.

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