الدبيبة: ليس مقبولا أن ننتج النفط ونستورد مشتقاته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 01:56 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعتمد إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي، الأحد 3 أكتوبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن «ليبيا بلد نفطي، ومن غير المقبول أن نكون نحن من ينتج النفط وفي الوقت نفسه نستورد مشتقاته».

وتابع، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «لا يمكن أيضًا أن تظل المناطق التي يجري النفط تحت أقدام أبنائها هي أقل الأماكن تنمية وتعاني قلة الخدمات». «فيسبوك»

لذلك، شدد الدبيبة على أن «مشروع إنشاء مصفاة الجنوب الذي طال انتظارها من أهالينا هناك هو خطوة لمعالجة هذه التحديات».

- الدبيبة يتابع أوضاع حقل الشرارة ويتحدث عن مصفاة الجنوب
- الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)
- صنع الله يوضح متطلبات تنفيذ مشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة

ودشن الدبيبة، في وقت سابق الأحد، مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي، وهو المشروع الذي ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 - 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف المهندس حسين أبوسليانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها
عربى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
كاركاتير خيري - موعد الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»
سيارات
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيبي كولومبو» يلتقط أولى صوره لـ«عطارد»