الدبيبة: ليس مقبولا أن ننتج النفط ونستورد مشتقاته

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعتمد إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي، الأحد 3 أكتوبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن «ليبيا بلد نفطي، ومن غير المقبول أن نكون نحن من ينتج النفط وفي الوقت نفسه نستورد مشتقاته».

وتابع، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «لا يمكن أيضًا أن تظل المناطق التي يجري النفط تحت أقدام أبنائها هي أقل الأماكن تنمية وتعاني قلة الخدمات». «فيسبوك»

لذلك، شدد الدبيبة على أن «مشروع إنشاء مصفاة الجنوب الذي طال انتظارها من أهالينا هناك هو خطوة لمعالجة هذه التحديات».

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ودشن الدبيبة، في وقت سابق الأحد، مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي، وهو المشروع الذي ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 - 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف المهندس حسين أبوسليانة.