غريان تطلب إنشاء مركز متخصص لمرضى السكري في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 01:01 صباحا
شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مسؤولو عدد من المؤسسات الصحية وعميد بلدية غريان يوسف بديري، بإنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى السكري. جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية، سمير كوكو.

وناقش الاجتماع احتياجات البلدية من الخدمات الصحية، وذلك بحضور عميد البلدية يوسف بديري. كما استمع وكيل وزارة الصحة إلى مطالب واحتياجات المسؤولين، وناقش توفيرها وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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من جانبه، أشاد «كوكو» بجهود العناصر الطبية والطبية المساعدة في ظل الظروف الحالية كما تضمّنت مطالب المسؤولين، تحسين خدمات مرضى السكر بالمدينة، وصيانة مستشفى غريان التعليمي ودعم خدمات مرضى الكلى.

اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مسؤولي المؤسسات الصحية في بلدية غريان
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