الدبيبة يتابع أوضاع حقل الشرارة ويتحدث عن مصفاة الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 12:30 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعًا من مقر المؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة أوضاع حقل الشرارة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، اجتماعًا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع مديري الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وكذلك العاملين في حقل الشرارة عبر الدائرة المغلقة لمتابعة الأوضاع بالحقل، والتهنئة بتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

وعند اكتمال العمل بمصفاة التي التي ستنشأ داخل الحقل، سيمكن تغذية المنطقة الجنوبية بوقود السيارات والديزل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة غاز طهي الطعام؛ مما يوفر هذه المواد للمواطنين.

- الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)
- صنع الله يوضح متطلبات تنفيذ مشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية القطاع النفطي كمورد أساسي لاقتصاد البلاد، وسعي الحكومة لتنميته، وفق الموارد المتاحة.

ودشن الدبيبة، في وقت سابق الأحد، مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي، وهو المشروع الذي ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 - 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف المهندس حسين أبوسليانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجوائها
عربى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
كاركاتير خيري - موعد الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
تعرف على أفخم سيارات «رولز رويس»
سيارات
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيبي كولومبو» يلتقط أولى صوره لـ«عطارد»