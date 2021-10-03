مكتب الإدارة الانتخابية بسرت ينظم تدريبا حول توزيع بطاقات الناخبين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 03 أكتوبر 2021, 07:01 مساء
الدورة الانتخابية حول توزيع بطاقات الناخبين في سرت. (الإنترنت)

تتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية في سرت هذه الأيام فعاليات الدورة التدريبية، حول كيفية توزيع بطاقات الناخبين، والتي تستهدف عددًا من المدربين الأساسيين والمتعاونين مع المكتب بمناطق سرت وخليج السدرة والجفرة وأبوقرين.

وأكد رئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت، خالد محمد في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الدورة يشرف عليها مسؤول التدريب بالمكتب أكرم بلعيد أبوشنيبة؛ حيث قدَّم عرضًا مفصلًا لعملية توزيع بطاقات الناخبين وآلية توزيعها على الناخبين خلال الأيام المقبلة، وكدلك كيفية التأكد من هوية الناخب.

ونوه محمد إلى أن هناك دورة تدريبية أخرى تستهدف المراقبين من منظمات المجتمع المدني سيجري تنظيمها من قبل مكتب الإدارة الانتخابية في سرت قريبًا، داعيًا الراغبين في التطوع إلى التقدم والتسجيل لدى المكتب للاشتراك في الدورة التدريبية.

الدورة الانتخابية حول توزيع بطاقات الناخبين في سرت. (الإنترنت)
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