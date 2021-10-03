الدبيبة يوجه باستكمال فتح المسارات وتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بمنطقة قرقارش

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة تعليماته بشأن استكمال فتح المسارات والبدء فورًا في أعمال البنية التحتية للمسارات المفتوحة بمنطقة قرقارش في طرابلس، وفق مكتبه الإعلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقده الدبيبة، اليوم الأحد، ضم وزيري الداخلية، والإسكان والتعمير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيسي مصلحتي الأملاك العامة والتخطيط العمراني، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعميد بلدية حي الأندلس المكلف، ورئيس شركة الخدمات العامة بطرابلس، ومندوب عن مكتب النائب العام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة أكد خلال الاجتماع على ضرورة البدء في فتح المسارات وتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بمنطقة قرقارش، حتى لا ترجع المنطقة إلى وضعها السابق، مع ضرورة المحافظة على حقوق الناس وتوفير التعويضات اللازمة وفق آلية عملية وسريعة.

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وأضاف أن الدبيبة استمع خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، من الحاضرين لجميع الملاحظات الفنية والقانونية من حيث البدء في الأعمال التمهيدية للمسارات المفتوحة، وكذلك التعويضات اللازمة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية داخل منطقة قرقارش؛ يوم الجمعة، للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين، أثارت قلق الأمم المتحدة بعدما تسبَّبت في مقتل أحد المهاجرين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، وفق بيان أصدرته البعثة، مساء السبت.

وغرّد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر» محتفيًا بالحملة، التي أكد أنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وقال: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، الأحد 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)