بالصور: الدبيبة يتفقد أوضاع المحتجزين بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأوضاع المحتجزين فيه.

وكان في استقبال الدبيبة، وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف، ومديرو الإدارات بالجهاز، وفق بيان للحكومة اليوم.

وعقد الدبيبة اجتماعًا موسعًا مع إدارات الجهاز، مشددًا على الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة، وفق البيان.

ونقل الدبيبة تحياته لأفراد وزارة الداخلية، الذين نفذوا عملية أمنية، الجمعة الماضي، بمنطقة حي الأندلس، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الملف، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة.

وأضاف أن هناك عددًا من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في ليبيا، لذلك وجب تنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

وعقب اللقاء استمع الدبيبة لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم.

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والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات النائب العام.

وتزامنًا مع الإعلان، غرد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، على حسابه بموقع «تويتر» محتفيًا بالحملة، التي قال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش».

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية, 3 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)