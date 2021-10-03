الدولار يواصل الانخفاض أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 02:21 مساء

واصل سعر صرف الدولار الأميركي التراجع أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية اليوم الأحد، ليسجل 4.88 دينار، بعدما سجل أمس السبت، 4.89 دينار، مقابل 4.90 دينار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجَّله منذ الخميس الماضي، كما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- استقرار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات الخميس، فقد استقر عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجَّل 1.75 دينار ليبي. وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة، فقد سجل كسر الذهب (عيار 18) 196 دينارًا اليوم.

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