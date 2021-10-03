الرقابة على الأغذية: رفض شحنة ألبان قادمة من مصر غير مطابقة للمواصفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 11:49 صباحا
جانب من الشحنة المضبوطة, (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض شحنة ألبان قادمة من مصر، غير مطابقة للمواصفات، تضم 992 صندوقًا.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشحنة التي كانت قادمة من منفذ امساعد البري، كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالحدود القصوى للمضافات المسموح بها في الأغذية، بإضافة اللون المحظور (E120)، فيما تم رفض دخول الشحنة يوم 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الشحنة كانت تشمل عبوات حليب معقم محلى بالفراولة 200 مل، بالعلامة التجارية: فيفا (Viva)، والمصنع في الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية.

- وزارة الاقتصاد تمنع استيراد الكبدة المجمدة لأسباب صحية

وفي 12 أغسطس الماضي، قررت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منع استيراد الكبدة المجمدة بناءً على خطاب من مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقال المركز إنه أرسل تقريرًا تفصيليًّا من قبل مدير مكتب الرقابة الداخلية بالمركز، أوضح فيه سبب هذا الطلب، مشيرًا إلى الأضرار الناتجة عن استيراد هذه السلعة بناءً على الجولات الميدانية على المحال.

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