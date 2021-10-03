الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 10:58 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 متر ومترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة مئوية.
الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب والرياح بحرية إلى شمالية شرقية، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى مترين على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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