وصول 30 مليون دينار سيولة نقدية من المصرف المركزي إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 09:26 مساء
وصول سيولة نقدية من المصرف المركزي إلى مطار سبها, 2 أكتوبر 2021. (مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها)

تسلم مصرف ليبيا المركزي سبها، سيولة نقدية تقدر بـ30 مليون دينار، من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها، اليوم السبت، وصول السيولة النقدية قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، عبر مطار سبها الدولي.

وقالت المصلحة، إن فرقة الإرساليات بالفرع، وبالتعاون مع مديرية أمن سبها، جلبت العملة النقدية، إلى المصرف.

- المركزي: 175 مليون سيولة لمصارف المنطقة الشرقية منذ مطلع سبتمبر

وفي 9 سبتمبر، أعلن المصرف المركزي توزيع سيولة نقدية بقيمة 275 مليون دينار على مصارف البلاد بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، منذ مطلع الشهر الماضي.

وحسب إحصائية نشرها المصرف، جرى توزيع 175 مليون لمصارف المنطقة الشرقية، بواقع 80 مليون دينار لمصرف الجمهورية بنغازي، و20 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا بنغازي، و50 مليون دينار للتجاري الوطني بنغازي، و25 مليون دينار للوحدة بنغازي. كما جرى توزيع 50 مليون لمصارف مدينة غريان، و50 مليونًا لمصارف سبها ضمن خطة المصرف لتوفير العملة وحل مشكلة السيولة.

وصول سيولة نقدية من المصرف المركزي إلى مطار سبها, 2 أكتوبر 2021. (مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها)
وصول سيولة نقدية من المصرف المركزي إلى مطار سبها, 2 أكتوبر 2021. (مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها)
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