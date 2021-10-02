الدبيبة يطالب لجنة إعداد جدول الرواتب الموحد بموافاته بنتائج أعمالها قبل اعتماده

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 08:51 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اللجنة الوزارية المكلفة إعداد جدول مرتبات موحد للدولة برئاسة وزير المالية، بموافاته بنتائج أعمال اللجنة.

كما طالب الدبيبة، اللجنة، بالتنسيق لعقد لقاء موسع مع المختصين لمناقشة جدول المرتبات قبل اعتماده وإحالته إلى مجلس النواب، وفق القرار الذي نشرت منصة حكومتنا نسخة منه اليوم السبت.

وقال القرار إن قراره جاء بناء على المادة الثالثة من القرار الأساسي، التي تنص على إنجاز اللجنة أعمالها خلال 60 يومًا، إذ «انتهت المدة الممنوحة لعمل اللجنة».

وفي 4 أغسطس الماضي، قرر الدبيبة، تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، برئاسة وزير المالية.

الدبيبة يقرر تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة

ونص القرار رقم 212، لسنة 2021، الذي نشرته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حينها، في مادته الأولى، على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والتربية والتعليم، والعمل، والصحة، والتخطيط لشؤون الاستراتيجيات، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

ونصت المادة الثانية، على أن تتولى اللجنة إعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، «تحقيقًا للعدالة الاجتماعية»، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول، بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها خلال 60 يومًا، للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد، قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.

الدبيبة يقرر تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة

 

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