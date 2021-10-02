الحكومة: إنجاز 43% من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

بلغت نسبة إنجاز مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، ما يزيد على 43%، حيث صبت القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة، كما ستوضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال اليومين المقبلين، على ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وزار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، المشروع، الذي يعد واحدًا من المشاريع المدرجة ضمن برنامج «عودة الحياة»، والمنفذ من قبل ائتلاف شركتي «إنكا» التركية و«سيمنس» الألمانية.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فيعمل بالمشروع قرابة الألف عامل، ومن المقرر أن يشرعوا بالعمل وفق نظام الورديتين ابتداءً من الشهر الجاري للإسراع في استكمال أعمالهم.

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وخلال الزيارة، استمع الدبيبة إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع، وحض الشركة المنفذة على «ضرورة الإيفاء بتعهداتها بدخول الوحدة الأولى من هذه المحطة في موعد أقصاه يناير 2022». وبعد ذلك، ​أجرى رئيس الحكومة جولة ميدانية على مرافق المحطة للوقوف بشكل مباشر على الأعمال الجارية بالمشروع.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

من زيارة الدبيبة إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، 2 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)