الزناتي يوجه بتوفير متطلبات نجاح حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

من لقاء الزناتي مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، 2 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

وجه وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم السبت، بضرورة توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح حملة المسح العشوائي لقياس الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، حول نتائج فحص عينات المسح العشوائي خلال الأيام الأولى من الحملة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأطلقت وزارة الصحة، الأربعاء، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مسحًا وبائيًّا وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية.

- 330 مسحة أنفية في أول أيام حملة المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

وثمن الزناتي الجهود التي تبذلها فرق الرصد والتقصي، للوصول إلى أكبر عدد من المسحات والعينات العشوائية، من خلال تجولها داخل الأحياء والشوارع والمؤسسات، لأخذ المسحات الأنفية وعينات الدم من المواطنين.

ويجري تنفيذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

وأجرت فرق الرصد والتقصي المشارِكة في الحملة 189 فحصًا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، أمس الجمعة، داخل مدينة بنغازي.

من لقاء الزناتي مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، 2 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)