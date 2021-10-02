الزناتي يوجه بتوفير متطلبات نجاح حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 08:15 مساء
من لقاء الزناتي مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، 2 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

وجه وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم السبت، بضرورة توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح حملة المسح العشوائي لقياس الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، حول نتائج فحص عينات المسح العشوائي خلال الأيام الأولى من الحملة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وأطلقت وزارة الصحة، الأربعاء، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مسحًا وبائيًّا وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية.

- 330 مسحة أنفية في أول أيام حملة المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

وثمن الزناتي الجهود التي تبذلها فرق الرصد والتقصي، للوصول إلى أكبر عدد من المسحات والعينات العشوائية، من خلال تجولها داخل الأحياء والشوارع والمؤسسات، لأخذ المسحات الأنفية وعينات الدم من المواطنين.

ويجري تنفيذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

وأجرت فرق الرصد والتقصي المشارِكة في الحملة 189 فحصًا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، أمس الجمعة، داخل مدينة بنغازي.

من لقاء الزناتي مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، 2 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام
ليبيا
البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية ...
ليبيا
هالاند يؤكد عدم تعافيه وإمكانية غيابه عن التصفيات الأوروبية
رياضة عالمية
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
فرنسيون يشترون غابات.. ما السر؟
علوم وتكنولوجيا
لبدة الأثرية تبحث عن زوار
ثقافة وفن
«كليمنتي» يتسلح بـ27 فارسا لموقعتي مصر في تصفيات المونديال
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: حضور سياسي وأمني أميركي يبحث مصير الانتخابات والمرتزقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للتخلص من جلد الوزة