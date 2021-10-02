«الصحة»: إيطاليا تمنح ليبيا أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 07:41 مساء
وصول شحنة لقاحات «كورونا» لمطار معيتيقة، 30 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، ممنوحة من الحكومة الإيطالية، ضمن خطتها لتزويد البلاد بنحو نصف مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».

والشحنة هي الثانية من نوعها، وتأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة إيطاليا في ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- وصول 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى طرابلس

ومن المقرر أن تمنح الحكومة الإيطالية ليبيا شحنة ثالثة من لقاح «أسترازينيكا» تقدّر بنحو 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتين وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين، إحداهما تقدّر بنحو 240 ألف جرعة، والأخرى بنحو 117 ألف و600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501 ألفًا و600 شحنة.

وكان في استقبال الشحنة مستشار وزير الصحة عادل النحيب، ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير مكتب وزير الصحة سعيد الدرسي، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو  قريمالدي.

وسوف تساعد هذه الشحنات، في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من اللقاحات، وستكون داعمًا للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء العالمي بشكلٍ جماعي، وفق البيان.

وصول شحنة لقاحات «كورونا» لمطار معيتيقة، 30 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)
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