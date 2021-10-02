بالصور: دورة تدريبية لإعداد مدربي المراكز الانتخابية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 02 أكتوبر 2021, 06:43 مساء
دورة تدريبية لإعداد مدربي المراكز الانتخابية في سبها, 2 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

نظم مكتب الإدارة الانتخابية سبها، اليوم السبت، دورة تدريبية لإعداد مدربي المراكز الانتخابية للدائرة الانتخابية سبها.

وقال مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها، فرج دحيريج، إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة استهدفت ستة مدربين، بهدف تدريبهم على عملية توزيع بطاقة الناخب داخل محطات الاقتراع.

وأضاف أن هؤلاء المدربين، بدورهم سيدربون موظفي المراكز الانتخابية في الأيام المقبلة، على كيفية تسليم بطاقة الناخب داخل محطة الاقتراع، وما يتبع هذه العملية من إجراءات عملية من دخول الناخب وإثبات الهوية وتسلم البطاقة وكيفية إعداد الإجراءات اللازمة.

وشهد مكتب الإدارة الانتخابية سبها، في الأيام الماضية عددًا من الدورات حول مراقبة الانتخابات..

- انطلاق الدورة الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في سبها

وفي 8 سبتمبر الماضي، أطلق مكتب الإدارة الانتخابية في بلدية سبها، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال مدير مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج ادخير لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء منظمات المجتمع المدني في سبها وبلدية وادي البوانيس لإعدادهم كمدربين في مجال مراقبة الانتخابات للإشراف على أعضاء منظماتهم على مراقبة الانتخابات.

دورة تدريبية لإعداد مدربي المراكز الانتخابية في سبها, 2 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
دورة تدريبية لإعداد مدربي المراكز الانتخابية في سبها, 2 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
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