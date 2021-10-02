الدبيبة يبحث مع «قدرة إقليم شمال أفريقيا» التنسيق بين ليبيا وباقي الدول الأعضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 05:55 مساء
الدبيبة، مع أعضاء الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا لحفظ السلام, 2 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مع أعضاء الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا لحفظ السلام، تعزيز التنسيق القائم بين ليبيا وباقي الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، ظهر اليوم السبت، وتناول حصيلة نشاطات هذه القدرة، ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين ليبيا وباقي الدول الأعضاء، لمواجهة ما يهدد أمن وسلامة المنطقة.

وتأسست أمانة قدرة إقليم شمال أفريقيا في 2007، لتنمية قدرات قوات المنطقة، وهي مكونة من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

- الدبيبة وبازوم يتفقان على تشكيل اللجنة العليا الليبية - النيجرية

والأربعاء، اتفق الدبيبة، مع الرئيس النيجري محمد بازوم، على «تشكيل اللجنة العليا الليبية – النيجرية، التي سيحدد لها موعد قريب لتجتمع»، بعدما بحثا «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية دعا فيها رجال الأعمال المرافقين للوفد الليبي للقاء غرفة التجارة بالنيجر».

وناقش الدبيبة وبازوم خلال لقائهما، في العاصمة النيجرية، نيامي، قضية الهجرة غير الشرعية من شمال النيجر، مرورًا بالجنوب الليبي، التي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.

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