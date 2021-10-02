منظمة: فقدان 70 مهاجرا غادروا سواحل ليبيا نحو أوروبا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت منظمة «ألارم فون»، السبت، بأنها فقدت الاتصال مع سبعين مهاجرا اعتبرتهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظمة، غير الحكومية التي تدير خط هاتف طارئًا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر، «لقد غادروا الخُمس واتصلوا بألارم فون عدة مرات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت عبر تويتر: «عندما فقدنا الاتصال، كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 11 ميلا (20 كيلومترا) من المياه الإيطالية، لكن لم يبلغ عن إنقاذهم أو وصولهم، السلطات تلتزم الصمت».

- بعد حملات أمنية.. وصول 4 آلاف مهاجر غير شرعي لمركز تجميع غوط الشعال

وتساءلت ألارم فون: «كيف يمكن أن يختفي 70 شخصا في البحر، على بعد بضعة كيلومترات من البر؟ ماذا حدث لهم؟ لماذا رفضت السلطات المالطية والإيطالية أولًا إنقاذهم ثم تقديم معلومات حول مصيرهم؟».

وتعد ليبيا نقطة عبور مهمة لآلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد 300 كيلومتر فقط عن السواحل الليبية.

ووفق حصيلة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في مطلع سبتمبر، لقي ما لا يقل عن 1369 شخصًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.