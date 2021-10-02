نشرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 2 أكتوبر 2021)

نشرة الصيد البحري (السبت 2 أكتوبر 2021). (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، وأيضًا على الخليج وبنغازي بينما يكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• البحر خفيف الموج.

• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، بينما تكون اليوم جنوبية شرقية إلى شرقية على ساحل مصراتة وسرت سرعتها بين 5 و15عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و25 جرحة مئوية.