حالة الطقس المتوقعة (السبت 2 أكتوبر 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيُّر في حالة الطقس اليوم، حيث الأجواء خريفية على أغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت اليوم وغدًا.
• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و31 درجة مئويةعلى أغلب المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.
الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.