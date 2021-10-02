حالة الطقس المتوقعة (السبت 2 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 10:14 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغيُّر في حالة الطقس اليوم، حيث الأجواء خريفية على أغلب مناطق ليبيا. 

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة 
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت اليوم وغدًا.
• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و31 درجة مئويةعلى أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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