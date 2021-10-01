بعد حملات أمنية.. وصول 4 آلاف مهاجر غير شرعي لمركز تجميع غوط الشعال

مهاجرون غير شرعيين في مركز تجميع غوط الشعال, 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

قال مدير مركز التجميع والعودة بغوط الشعال، نوري القريتلي، إن المركز استقبل منذ صباح اليوم، نحو 4 آلاف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد الحملات الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية فجر اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، شن حملة أمنية اليوم، بإشراف وزير الداخلية، خالد مازن.

ونشرت الوزارة صور ومشاهد لعمليات ضبط وتجميع المهاجرين غير الشرعيين، بمركز التجميع والعودة بغوط الشعال.

- النيابة العامة: بأمر من النائب العام.. حملة أمنية استهدفت أماكن مستغلة في عمليات الهجرة غير الشرعية

وأوضح القريتلي، أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمهاجرين, فيما يستعد المركز لتوزيعهم وترحيلهم للمراكز الأخرى، بحسب الطاقة الاستيعابية لها، للتقليل من الازدحام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النيابة العامة أن الحملة الأمنية التي استهدفت «العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس»، قد جرت في إطار جنائي، تنفيذا لأوامر النائب العام، الصديق الصور، وأسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم، ونقل مئات المهاجرين غير الشرعيين ممن تم ضبطهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم.

وقالت النيابة، إن الصور باشر المخطط العملي الموضوع لغرض تنفيذ الأمر الصادر عنه؛ بحضور رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام، وأن الحملة تأتي في إطار اضطلاعها بدورها للحد من تنامي أنماط سلوك الجريمة المنظمة في طرابلس، وبناءً على مخرجات اجتماع النائب العام بآمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتعمير، ورئيس اللجنة التسييرية بشركة الخدمات العامة طرابلس، ومراقب المرافق ببلدية طرابلس.

وأضافت أن الصور، أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات عن صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها، وملاحقة كل من ارتكب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها، وفق القواعد الإجرائية المقررة؛ وأخصها انتقال النيابة العامة لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص وماديات الجريمة، فيما أخذت شركة الخدمات العامة طرابلس بالتعاون مع مكتب التخطيط العمراني، حي الأندلس، في إزالة آثار الاعتداء على المخططات المعتمدة.

مهاجرون غير شرعيين في مركز تجميع غوط الشعال, 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

مهاجرون غير شرعيين في مركز تجميع غوط الشعال, 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)