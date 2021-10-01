مؤسسة النفط: 1.9 مليار دولار صافي المبيعات النفطية خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 09:11 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

سجل إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية خلال شهر أغسطس الماضي، مليار و947 مليونا و998 ألف دولار، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، سجلت مستويات قياسية، مدفوعة بانتعاش في الأسعار حول العالم، إذ سجلت مبيعات النفط الخام، مليارا و836 مليونا و528 ألف دولار، و53 مليونا و34 ألف دولار للغاز والمكثفات.

وأوضحت المؤسسة أنها حققت صافي إيرادات من المنتجات النفطية بلغ 53 مليونا و309 ألف دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات 3 ملايين و125 ألف دولار.

- مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو

ولفت البيان إلى أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الإتاوات والضرائب، كما أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت  قيمتها في شهر أغسطس بـ22 مليونا و701 ألف دولار، كما زودت شركة مليتة بكميات من النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3 ملايين و47 ألف دولار، وتم تحمليها على الشركة مع تسويتها لاحقا.

من جانبه قال المهندس مصطفى صنع الله، أن انتعاش الأسعار حول العالم «مطمئن»، مضيفا «علينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط».

وتابع أن هذه الظروف و«القفزة في الأسعار» تتطلب تدابير استثنائية، و«نحن ملتزمون بالقيام بدورنا الفني وغير  السياسي»، مؤكدا أن المؤسسة عازمة على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط بما يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.

وشدد على أن الأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط، في زيادة قدرتها التكريرية، مضيفا أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول مصفاة بالجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي. 

واختتم صنع الله بشكر رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس الوزراء على دعمهم  للمؤسسة، كما عبر عن شكره لجهود «القيادة العامة للجيش» في الحفاظ على استمرار الصادرات.

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