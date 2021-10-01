النيابة: تحرير مئات المهاجرين غير الشرعيين قرب منطقة أبو نواس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 08:24 مساء
النائب العام الصديق الصور, (الإنترنت)

أعلنت النيابة العامة عن تحرير المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وإيداعهم الأماكن المخصصة لإيوائهم، وذلك خلال حملات أمنية اليوم الجمعة، في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس، بمتابعة المستشار النائب العام، الصديق الصور.

وقال النيابة العامة في بيان اليوم، إن «الصور»، أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات عن صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها، وملاحقة كل من ارتكب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها، وفق القواعد الإجرائية المقررة؛ وأخصها انتقال النيابة العامة لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص وماديات الجريمة.

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وشدد النائب العام على ضرورة ممارسة الإجراءات الضبطية حيال وقائع الاعتداء على المخططات، للحد من تأثيرها في تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة؛ بما في ذلك إزالة الآثار المترتبة عن مخالفة الأسس التخطيطية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس.

وتابع البيان أن الصور باشر المخطط العملي الموضوع لغرض تنفيذ الأمر الصادر عنه؛ بحضور رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام، إذ أسفرت إجراءات التفتيش عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم؛ ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم؛ وأخذت شركة الخدمات العامة طرابلس بالتعاون مع مكتب التخطيط العمراني، حي الأندلس، في إزالة آثار الاعتداء على المخططات المعتمدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اضطلاع النيابة العامة، بدورها للحد من تنامي أنماط سلوك الجريمة المنظمة في طرابلس، وبناءً على مخرجات اجتماع النائب العام، بأمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتعمير، ورئيس اللجنة التسييرية بشركة الخدمات العامة طرابلس، ومراقب المرافق ببلدية طرابلس.

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