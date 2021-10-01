5 إصابات بـ«كورونا» بين موظفي أحد فروع مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 05:39 مساء
شعار مصلحة الأحوال المدنية، (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض خمسة موظفين بمصلحة الأحوال المدنية فرع «بنغازي الجديدة» إلى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال أحد الموظفين، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إن المصابين ظهرت عليهم الأعراض وهم في مقر العمل، محملاً إدارة الفرع مسؤولية ازدياد الحالات بسبب غياب الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الموظفين الخمسة تقدموا بطلبات إلى الإدارة لإجراء مسحات، دون أن تستجيب لهم على مدار خمسة أيام؛ الأمر الذي اضطرهم إلى تحمل عملها بأنفسهم، وجاءت «نتائجها جميعًا إيجابية».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية بينها 193 حالة حرجة، إضافة إلى 13 حالة وفاة، و1311 حالة شفاء.

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