منظمة «لماذا أنا» لحقوق المرأة تنظم جلسة حوارية في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 05:22 مساء
شعار منظمة «لماذا أنا» لحقوق المرأة. (الإنترنت)

نظمت منظمة «لماذا أنا» لحقوق المرأة جلسة حوارية ببلدية يفرن حول «دور الجهات الرقابية في تعزيز سيادة  القانون» وذلك بالشراكة مع مشروع «شارب» في ليبيا.

وخلال الجلسة تطرق الحضور إلى العديد  من المحاور أهمها دور «الشفافية» و«المساءلة» في تعزيز سيادة القانون ودور «المواطنة الفاعلة» في تعزيز مفاهيم وممارسات سيادة القانون، والتحديات التي تواجه الهيئات الرقابية في تفعيل دورها وأيضًا مرتكزات الهيئات الرقابية.   

واستهدفت الجلسة عدد 20 مشاركًا من العنصر النسائي لمؤسسات المجتمع المدني والأعيان، ومدير مكتب الثقافة في البلدية القانونيين والأكاديميين وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.  

وخلص الحضور العديد من التوصيات أهمها: «تفعيل كافة القوانين المعنية بالهيئات الرقابية وعقد المزيد من جلسات حوارية نقاشية توعوية للمواطنين حول الهيئات الرقابية الثلاثة وتفعيل دور المجتمع لتعزيز دور الهيئات الرقابية بتفعيل مكاتب رقابية في الهيئات الثلاثة».

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