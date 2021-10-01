البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

اجتماع أعضاء بمجلسي الدولة والنواب في الرباط، 30 سبتمبر 2021. (الخارجية المغربية)

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب والأعلى للدولة على «اغتنام الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات».

دعوة البعثة تزامنت مع انطلاق الاجتماعات التشاورية لوفدي المجلسين في الرباط المغربية، أمس الخميس، حول قانون الانتخابات، بحضور مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

- انطلاق اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون الانتخابات في المغرب

وقالت البعثة في بيان، إنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع، الذي رأت أنه «يتيح فرصة لمزيد التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات». وأوضحت أن فريقا فنيا تابع لها يشارك في الاجتماع لتقديم الدعم الفني والمشورة استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم «2570» لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

ويشارك في اجتماع الرباط 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومن المقرر أن تستمر المشاورات على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخاب التي سيجري على أساسه انتخاب البرلمان الجديد.