«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وساحل الخليج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الساحل الممتد من الخمس الى سرت هذا اليوم.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها 5 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و25 درجة.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.