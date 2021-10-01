«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 11:21 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وساحل الخليج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على الساحل الممتد من الخمس الى سرت هذا اليوم. 
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها 5 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا. 
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و25 درجة. 
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار على ساحل الخليج.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية على ساحل درنة و طبرق وشمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح  بين 0.50 و2.00 متر ويصل إلى 2.50 مترا على ساحل شحات ودرنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح معرض «إكسبو 2020» في دبي باحتفال كبير
اقتصاد
الدبيبة يستمع إلى مشكلات ترهونة
ليبيا
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على حافة الهاوية وكومان في قلب العاصفة
رياضة عالمية
أربيش في حوار مع «الوسط»: فريق السويحلي سيكون منافسا صعبا في الدوري الليبي ...
رياضة محلية
رونالدو: جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل اللحظات الحاسمة
رياضة عالمية
سجن ساركوزي عاما بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
دولى
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
وزارة المالية: حجب مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
منصات رقمية سرية وبلدات خاضعة لسيطرتهم.. مجلس الأمن يكشف أساليب مهربي البشر في ...
ليبيا
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بريطانيا وأيرلندا الشمالية تقدمان مشروع قرار لتمديد عمل البعثة الأممية حتى ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي