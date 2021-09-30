المنفي يلتقي عددا من السفراء العرب في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 11:07 مساء
المنفي يلتقي عددا من السفراء العرب في ألمانيا (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، في برلين عددًا من السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا.

وبحث المنفي، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، مع السفراء العرب «دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري».

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وأكد المنفي، خلال الاجتماع، «أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم».

ووصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي خلال الزيارة التي تستمر يومين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني فرنك شتاينماير، لمناقشة بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس.

واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين لحل الأزمة الليبية، الأول في 19 يناير 2020، وخرج بتوصيات ساهمت لاحقا في توقف حرب طرابلس، ثم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف في أكتوبر من العام ذاته.

وفي يونيو الماضي، فتحت برلين أبوابها لاستضافة نسخة ثانية من المؤتمر ركزت على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وضرورة إتمام الانتخابات الليبية في موعدها المحدد له 24 ديسمبر المقبل.

المنفي يلتقي عددا من السفراء العرب في ألمانيا (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
المنفي يلتقي عددا من السفراء العرب في ألمانيا (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
المنفي يلتقي عددا من السفراء العرب في ألمانيا (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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