لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل تعلن أنها غير معنية بحوار المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 05:50 مساء
جانب من جلسة مجلس النواب في طبرق، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلنت لجنة إعداد مسودة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل التي شكلها رئيس المجلس الحالي عقيلة صالح «أنها غير معنية بالحوار الموازي الذي تجري مداولاته بالمغرب»، مؤكدة «أنها لن تلتزم بنتائجه، ولن تقبل أن يعرض في القاعة إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة».

وأعربت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، «عن استغرابها الشديد من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر».

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وقالت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية إنها «قد تم إقرارها داخل القاعة وصدر بشأنها قرار مجلس النواب تحت رقم 06) لسنة 2021، وهي مشكلة من كل الدوائر الانتخابية»، معتبرة أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة وتكليف غيرها عبر قرار يخالف القاعة».

وتستضيف المملكة المغربية، اليوم، اجتماع لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «13+13» بحضور المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وذلك من أجل مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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