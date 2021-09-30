إشهار «تجمع معا لأجل الوطن» بمجمع قاعات واغادوغو في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 30 سبتمبر 2021, 05:09 مساء
حفل إشهار «تجمع معا لأجل الوطن» بالقاعة الكبرى بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 30 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

شهدت القاعة الكبرى بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، اليوم الخميس، حفل إشهار واعتماد قيادات «تجمع معا لأجل الوطن» برئاسة أمينه العام صالح عبدالسلام الزروق، بحضور أعضاء هيئته العليا واللجنة التأسيسية للتجمع.

وقال رئيس «تجمع معا لأجل الوطن» صالح عبدالسلام الزروق في كلمته بحفل إشهار التجمع: «إن الكيان السياسي الجديد سيعمل إلى جانب الليبيين من أجل بناء الوطن ونهضته، مؤكدا أن فكرة تأسيس التجمع تهدف إلى انقاذ ليبيا من براثن الحروب والابتزاز».

وأضاف الزروق أن «أهداف التجمع تتلخص في المحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها وسعادتها وتحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والاهتمام بالمنظومة الاجتماعية واعتبارها الأساس لضمان السلم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين دون تمييز».

وأكد رئيس «تجمع معا لأجل الوطن» أن التجمع يدعم تفعيل دور المرأة وإشراكها في العمل السياسي وضمان تسهيل عودة المهجرين والصالحين والعمل على إطلاق المحتجزين قسرا وتنسيق الجهود بين فعاليات المجتمع في هذا الشأن.

حفل إشهار «تجمع معا لأجل الوطن» بالقاعة الكبرى بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 30 سبتمبر 2021. (الإنترنت)
حفل إشهار «تجمع معا لأجل الوطن» بالقاعة الكبرى بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 30 سبتمبر 2021. (الإنترنت)
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