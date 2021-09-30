240 فحصا لـ«كورونا» في ثاني أيام المسح الوبائي بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 03:33 مساء
عامل صحي ليبي يسجل بيانات خاصة بفحص «كورونا». (وزارة الصحة)

سجَّلت فرق الرصد والتقصي المشاركة في حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية، الخميس، 240 مسحة أنفية وعينة دم في اليوم الثاني من الحملة داخل مدينة بنغازي.

وقالت رئيس غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية فدوى الفايدي، إن الفرق توجهت إلى المساجد والمطاعم والمصارف والأسواق الشعبية الواقعة في مناطق سيدي خليفة، والكويفية، وبودزيرة، وشبنه، والسرتي لسحب عينات الدم وإجراء المسحات الأنفية، للمواطنين، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- 330 مسحة أنفية في أول أيام حملة المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

وبلغ إجمالي المسحات الأنفية وعينات الدم التي سجلتها فرق الرصد والتقصي في مدينة بنغازي خلال يومين 570، أُخذت من سكان تم اختيارهم عشوائيًا للفحص، حسب البيان.

وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، مسحًا وبائيًا وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، في محاولة «لتحديد نطاق العدوى بفيروس كورونا في المنطقة، ومستويات الوقاية فيها». ويجري تنفيذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سجن ساركوزي عاما بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
دولى
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي