ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية خلال تعاملات، اليوم الخميس، في السوق الرسمية، بمقدار قرش واحد مسجلا 4.55 دينار مقارنة بأسعار، أمس الأربعاء.

وهبط سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني بمقدار قرشين لكلا منهما ليسجلا 5.28 دينار، و6.13 دينار على التوالي، فيما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.51 دينار، واليوان الصيني عند 0.7 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وفيما يخص العملات العربية، حافظ الريال السعودي على سعر 1.21 دينار، والدينار التونسي على 1.61 دينار، بينما هبط الدرهم الإماراتي قرشًا مسجلًا 1.23 دينار.