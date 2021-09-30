شكري: يجب خروج المرتزقة من ليبيا دون استثناء وبشكل متزامن وغير مشروط

شكري خلال مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، 30 سبتمبر 2021، (الخارجية المصرية)

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في هذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة له باجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، عبر وسائل الاتصال، حسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف أن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، بكل أشكاله، «يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة».

وأشار إلى أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وحث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة على استعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيّسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.