السوق الموازية: الدولار يرتفع أمام الدينار

استمر سعر صرف الدولار في الصعود أمام العملة الليبية بالسوق الموازية لليوم الثالث؛ حيث سجَّل الخميس، 4.90 دينار، مقابل 4.89 دينار أمس الأربعاء.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجَّله أمس، كما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي.

وعلى صعيد أسعار العملات النفيسة، فقد سجل كسر الذهب (عيار 18) 193 دينارًا اليوم.