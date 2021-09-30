المنفي يتوجه إلى ألمانيا

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، في زيارة تستمر يومين.

ويلتقي المنفي خلال الزيارة مع المستشارة الألمانيا أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

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وعاد المنفي من مدينة نيويورك، الإثنين الماضي، حيث ألقى كلمة ليبيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أجرى عدة لقاءات على هامش الزيارة.

وفي كلمته، أكد المنفي على «وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة».