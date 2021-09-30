أحوال الطقس اليوم: أجواء خريفية في غالب المناطق وتكاثر السحب شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 10:26 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء خريفية على غالب المناطق، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على الخليج والساحل من مصراتة حتى سرت.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 25 و36 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر على غالب المناطق الساحلية، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل من مصراتة حتى سرت، قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا أثناء فترة الليل خاصة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب من حين لآخر على غالب المناطق، يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا خلال فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على غالب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحيانًا على السرير وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.

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