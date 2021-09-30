9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 08:58 صباحا
إجراء اختبار للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية 15 عينة، إضافة إلى الاشتباه في تسع حالات، وشفاء أربعة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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