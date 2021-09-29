ممثلون عن غدامس و«تيلي بارك» الأميركية يناقشون الوضع المائي بالبلدية الليبية

اجتماع ممثلي بلدية غدامس مع بلدية تيلي بارك الأميركية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (بلدية غدامس)

عقد ممثلون عن بلدية غدامس وبلدية تيلي بارك الأميركية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر منصة «زوم» لمناقشة الوضع المائي وكيفية دعم بلدية غدامس وحل المختنقات التي تعانيها المدينة، في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلديتين، بحسب المجلس البلدي غدامس.

وشارك في الاجتماع عن غدامس كل من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير شركة المياه والصرف الصحي في البلدية، إضافة إلى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان.

وقالت السفارة الأميركية، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن الاجتماع يأتي «لتسليط الضوء على دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإدارة المحلية وتقديم الخدمات من خلال تجارب الحفاظ على المياه في مجتمعاتهم».

اجتماع ممثلي بلدية غدامس مع بلدية تيلي بارك الأميركية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (بلدية غدامس)

اجتماع ممثلي بلدية غدامس مع بلدية تيلي بارك الأميركية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (بلدية غدامس)

نائب رئيس البعثة الأميركية خلال مشاركته في اجتماع ممثلي بلدية غدامس مع بلدية تيلي بارك الأميركية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (بلدية غدامس)

اجتماع ممثلي بلدية غدامس مع بلدية تيلي بارك الأميركية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021. (بلدية غدامس)