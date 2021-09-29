بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة «أجوكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 04:02 مساء
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة «أجوكو»، 29 سبتمبر 2021. (أجوكو)

شهد المقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بمدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، مراسم التسليم والتسلُّم للجنة الإدارة الجديدة للشركة بحضور رئيس لجنة الإدارة المكلف فرج مسعود المشاي، ورئيس اللجنة الجديدة صلاح عبدالكريم القطراني، وأعضاء لجنة الإدارة وكذلك أعضاء لجنة التسليم والتسلُّم.

وقبل يومين، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة «أجوكو»، برئاسة صلاح عبدالكريم محمد فرج، وعضوية فرج مسعود حمد المشاي، وأبوبكر عبدالرحمن بن عامر، وفرج أحمد إحطيبة، وعبدالمطلب مصالح آدم.

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وخلال مراسم التسليم والتسلُّم، أثنى فرج المشاي على جهود اللجنة السابقة برئاسة فضل الله عيسى أحتيتة على جهودها خلال الفترة الماضية، فيما أشاد رئيس لجنة الإدارة الجديدة بدور الشركة في دعم الاستقرار داخل بنغازي معتبرًا أنها بمثابة «العمود الفقري» للمدينة.

ونهاية أغسطس، أعلنت لجنة الإدارة السابقة لشركة الخليج العربي للنفط، أن «الشركة أصبحت عاجزة تمامًا عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك».

بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة «أجوكو»، 29 سبتمبر 2021. (أجوكو)
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