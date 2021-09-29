المصرف الإسلامي يتيح مستحقات أغسطس للتجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 11:56 صباحا
المصرف الإسلامي الليبي, (صفحة المصرف على فيسبوك)

أعلن المصرف الإسلامي الليبي، اليوم الأربعاء، إمكانية حصول التجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع P.O.S على مستحقات شهر أغسطس الماضي.

وقال المصرف في توضيح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن «المستحقات ستكون بنسبة 50% نقدا، وذلك بالتوجه إلى فروعنا المتاحة» لصرفها.

وفي 9 سبتمبر الحالي، أعلن المصرف المركزي توزيع سيولة نقدية بقيمة 275 مليون دينار على مصارف البلاد بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، منذ مطلع شهر سبتمبر 2021.

- المركزي: 175 مليون سيولة لمصارف المنطقة الشرقية منذ مطلع سبتمبر

وحسب إحصائية للمصرف حينها، جرى توزيع 175 مليون لمصارف المنطقة الشرقية، بواقع 80 مليون دينار لمصرف الجمهورية بنغازي، و20 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا بنغازي، و50 مليون دينار للتجاري الوطني بنغازي، و25 مليون دينار للوحدة بنغازي.

كما جرى توزيع 50 مليونا لمصارف مدينة غريان، و50 مليونا لمصارف سبها ضمن خطة المصرف لتوفير العملة وحل مشكلة السيولة، وفقة إحصائية «المركزي».

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