330 مسحة أنفية في أول أيام حملة المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

سجلت فرق الرصد والتقصي بمدينة بنغازي 330 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، في أول أيام حملة المسح العشوائي للتعرف على الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.



ونقلت الوزارة عن رئيسة غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، فدوى الفايدي، قولها إن عينات الدم ومسحات الأنف أُخذت من سكان تم اختيارهم عشوائيا للفحص، وثمنت «جهود وزير الصحة علي الزناتي، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة» لدعم حملة المسح العشوائي، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- حملة للمسح العشوائي للكشف عن «كورونا» بالمنطقة الشرقية

وأشارت الفايدي إلى أن فرق الرصد والتقصي ستواصل عملية المسح العشوائي داخل مدينة بنغازي وضواحيها لمدة ستة أيام، وأوضحت أن لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ، ستُرسل تقريرا عن الوضع الوبائي فور انتهاء الحملة إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مسحا وبائيا وفحوصات واسعة تستهدف سبع مناطق شرق ليبيا، استنادا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، في محاولة «لتحديد نطاق العدوى بفيروس كورونا في المنطقة، ومستويات الوقاية فيها». ويجري تنفيذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الإكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)