مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث في مصر ملف الانتخابات الليبية

مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، (إذاعة سويسرا العالمية)

قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، سيعقد اجتماعات اليوم الأربعاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن الانتخابات الليبية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان الثلاثاء، أن المباحثات ستشمل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وقضايا حقوق الإنسان، وفق ما نقلت إذاعة سويسرا العالمية عن وكالة «رويترز».

والثلاثاء، أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

- دعم أميركي لجهود «المفوضية» للإعداد للانتخابات

نورلاند، أدلى بهذه التصريحات، خلال لقائه مع مدير المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير دانيال روبنستين، حيث ناقشا «الدعم الأميركي لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أن ليبيا مستعدة تماما لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».