«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة، مساء الغد على الساحل من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة .
وتوقع المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم، سقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى الجبل الأخضر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ويوم الغد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و15عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر .
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر بين 25 و27 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
غائم جزئيا مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى شحات، وتكون شمالية غربية إلى بحري على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى 2.25 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.