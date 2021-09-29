حملة للمسح العشوائي للكشف عن «كورونا» بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 10:23 صباحا
من الاستعدادات لإطلاق حملة المسح العشوائي للكشف عن كورونا في المنطقة الشرقية. (وزارة الصحة)

أطلقت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة المسح العشوائي لوباء «كورونا» في جميع الأماكن والتجمعات بالمنطقة الشرقية.

وتستمر الحملة حتى الخامس من أكتوبر المقبل. وحضت وزارة الصحة في بيان، المواطنين على التعاون مع الأطباء للحد من انتشار الفيروس.

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وحتى أمس الثلاثاء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 338 ألفًا و576 حالة، تعافى منها 257 ألفًا و213 حالة، فيما يبقى 76 ألفًا و728 حالة نشطة حتى الآن، وسجلت 4625 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات وزيادة في الوفيات بفيروس «كورونا»، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

من الاستعدادات لإطلاق حملة المسح العشوائي للكشف عن كورونا في المنطقة الشرقية. (وزارة الصحة)
من الاستعدادات لإطلاق حملة المسح العشوائي للكشف عن كورونا في المنطقة الشرقية. (وزارة الصحة)
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